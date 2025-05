Phil Spencer, le patron de Xbox avait indiqué qu'aucune franchise historique du groupe n'échapperait à un portage sur PlayStation. Après quelques tentatives, on avait vu la franchise culte Forza s'installer sur PS5... C'est désormais au tour de Gears of War, via le remaster du tout premier volet.

Le retour d'un classique : qu’attendre de Gears of War: Reloaded ?

Ce remaster du premier Gears of War est une occasion en or pour les nostalgiques de replonger dans l'ambiance sombre et brutale de Sera, et pour une nouvelle génération de découvrir les débuts de Marcus Fenix et de l'escouade Delta. Les détails sur les améliorations de "Reloaded" sont en partie connus, suite aux déclarations de The Coalition. Il faudra s'attendre à du jeu en 4K à 60 images par seconde en mode campagne... Précision qui a son importance puisqu'elle impose également l'arrivée d'un mode multijoueur jusqu'à 120 images par seconde. Le titre devrait également prendre en charge le HDR, le VRR et le son dolby Atmos pour une meilleure immersion.

Une arrivée historique sur PlayStation 5

L'information la plus marquante de cette annonce est sans conteste la sortie de Gears of War: Reloaded sur PS5. Historiquement une exclusivité des consoles Xbox et PC, la franchise Gears of War est l'un des étendards de la marque Microsoft. Cette décision s'inscrit dans la nouvelle stratégie de la firme de Redmond, qui a déjà commencé à porter certains de ses jeux first-party (comme Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves, Grounded ou récemment Forza) sur les plateformes concurrentes. L'arrivée d'un titre aussi emblématique que Gears of War sur PlayStation est un signal fort de cette ouverture et pourrait préfigurer d'autres portages à l'avenir.

Plateformes et fenêtre de sortie : ce que l'on sait

Gears of War: Reloaded est donc confirmé sur Xbox Series X|S, PC, et PlayStation 5. Concernant la date de sortie, elle est fixée au 26 aout prochain.Le titre sera intégré au Xbox Cloud Gaming. Proposé à la vente à 39,99€, il sera offert aux joueurs qui détiennent déjà Gears of War Ultimate Edition, ou du moins ceux qui détenaient déjà le jeu avant l'annonce en question...