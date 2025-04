Les premiers résultats commerciaux pour le jeu "Indiana Jones et le Cercle Ancien" sont désormais connus, et ils établissent un fait notable : la version destinée à la PlayStation 5 a enregistré de meilleures ventes lors de sa période de lancement que les versions conçues pour l'écosystème Xbox et pour PC via Steam. Ce constat factuel vient apporter un argument de poids à Microsoft concernant sa décision stratégique récente d'ouvrir certains de ses titres à d'autres plateformes.

Ventes de lancement : la PS5 prend l'avantage

Les données commerciales confirmées pour le lancement du nouveau jeu Indiana Jones indiquent sans équivoque une performance supérieure de la version PS5. Développé par MachineGames, un studio appartenant à Microsoft via le rachat de ZeniMax/Bethesda, le titre a donc généré plus de ventes sur la console de Sony que sur les plateformes Xbox et PC durant sa fenêtre de sortie initiale. Ces chiffres soulignent non seulement l'attractivité de la licence auprès des joueurs de PlayStation 5 mais aussi la force commerciale de cette plateforme dans le paysage actuel du jeu vidéo.

En seulement 6 jours, le jeu s'est vendu à hauteur de 117 200 exemplaires sur PS5, contre seulement 91 200 sur Steam. Un chiffre qui reste malgré tout à tempérer du fait que le titre sur PC était également accessible via le PC Game Pass. Le titre aurait ainsi connu un certain succès sur Xbox et PC, mais principalement via le Game Pass (Alinea Analytics évoque 5 millions de joueurs via le Xbox Game pass), une problématique déjà largement soulevée par certains éditeurs tiers.

Une confirmation pour la stratégie de Microsoft

Ce succès commercial avéré sur la machine concurrente est une confirmation directe de la pertinence de la stratégie multiplateforme annoncée par Microsoft. En choisissant de ne plus cantonner systématiquement ses jeux first-party à son propre écosystème (Xbox et PC) mais de les proposer également sur d'autres supports comme la PS5, l'entreprise visait une maximisation des revenus issus de la vente de logiciels. Les ventes d'Indiana Jones fournissent une démonstration concrète que cette approche peut s'avérer payante, en touchant une base de joueurs plus large.



En clair, ce que Microsoft ne réussit pas à vendre sur Xbox se retrouve dans le Game Pass pour vendre de l'abonnement, ou sur les consoles concurrentes pour réaliser des ventes directes... En bout de chaine, la firme de Redmond gagne sur l'ensemble des tableaux tout en faisant preuve d'ouverture auprès des joueurs.

L'impact sur les futures sorties Xbox

Avec cette validation par les chiffres de ventes, il est fort probable que Microsoft soit encouragé à poursuivre dans cette voie. On peut s'attendre à ce que d'autres titres issus des Xbox Game Studios soient également proposés sur PlayStation 5 ou d'autres consoles à l'avenir. Cette tendance marque une évolution par rapport au modèle historique des exclusivités fortes liées à une seule console, signalant une priorisation croissante de la portée commerciale des jeux eux-mêmes par rapport à la vente de matériel Xbox.

Phil Spencer, le patron de Xbox l'avait d'ailleurs confirmé à plusieurs reprises : aucune franchise de Xbox ne saurait éviter le portage sur d'autres machines. Et en parlant de portages, Xbox compte bien s'inviter plus largement sur la Switch 2 de Nintendo dans les semaines et mois à venir.