Geekbuying est aussi en mode Black Friday ! Ordinateurs portables, mini PC, électroménager connecté, vélos et trottinettes électriques, imprimantes 3D et bien plus encore... Economisez grâce aux énormes réductions jusqu'à -80% qui vous attendent !

Geekbuying vous fait bénéficier en plus de réductions supplémentaires avec les codes promo suivants :

3 € à partir de 20 € d'achat : GKB23BF3E

10 € à partir de 100 € d'achat : GKB23BF10E

10 € à partir de 100 € d'achat : 20 € à partir de 200 € d'achat : GKB23BF20E

20 € à partir de 200 € d'achat : 25 € à partir de 300 € d'achat : GKB23BF25E

25 € à partir de 300 € d'achat : 50 € à partir de 550 € d'achat : GKB23BF50E





Des remises sont aussi effectuées automatiquement si vous passez par PayPal :

10 € à partir de 25 € d'achat

15 € à partir de 400 € d'achat

Aujourd'hui, focus sur les mini PC en promotion chez Geekbuying pour le Black Friday.

Commençons par le OUVIS AMR5. Alimenté par un processeur AMD Ryzen 7 5700U, il comporte 8 cœurs et 16 threads, avec des vitesses d'horloge allant de 1,8 GHz à 4,3 GHz.

Il est équipé de 3 modes différents pour répondre à vos besoins :

Le mode silencieux/éco à 10-15 W qui réduit le bruit du ventilateur à 38 dB, pour un streaming silencieux ou des tâches légères,

Le mode automatique à 15-20 W, pour des tâches moyennes ou le divertissement,

Le mode performance à 20-25 W, pour des tâches lourdes et une expérience de jeu intense.

Le AMR5 est doté d'un système de refroidissement conçu à partir d'un mélange d'alliage de cuivre de haute technologie avec un ventilateur à très haute vitesse, pour une dissipation efficace de la chaleur. Vous pouvez choisir entre 3 modes d'éclairage différents pour créer l'atmosphère souhaitée.

Il offre 16 Go de RAM DDR4 double canal, extensible jusqu'à un maximum de 64 Go (2x 32 Go) pour accélérer les temps de chargement, ainsi que 2 ports SSD M.2 (NVME/NGFF) extensibles jusqu'à 4 To (2x 2 To), sachant qu'un disque SSD de 512 Go est présent.

Les entrées HDMI, DP et Type-C permettent de faire fonctionner 3 écrans simultanément en 4K 60 Hz.

Le port ethernet RJ45 1 Gbps et le WiFi assurent une connexion stable en augmentant la bande passante et en réduisant les latences et les décalages, tandis que le Bluetooth 4.2 maintient tous vos accessoires connectés.

Le mini PC OUVIS AMR5 est en vente flash à 284,99 € avec la promotion déjà appliquée + le code GKB23BF25E, soit une remise totale de 24% sur Geekbuying. Livraison gratuite d'Allemagne en 2 à 7 jours ouvrés.





D'autres mini PC sont en vente flash sur Geekbuying en ce moment, à savoir :

GEEKOM IT13 à 444,99 € avec le code NNNFRGKI5 avec Intel i5-13500H (12 cœurs, 16 threads, jusqu'à 4,7 GHz), 16 Go de RAM DDR4, SSD 512 Go, 2x HDMI (4K) + 2x USB 4 (8K), WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 3x USB 3.2, 1x USB 2, 1x lecteur carte SD, 1x Jack 3.5 mm, 1x RJ45 2,5 Gbps.

avec Intel i5-13500H (12 cœurs, 16 threads, jusqu'à 4,7 GHz), 16 Go de RAM DDR4, SSD 512 Go, 2x HDMI (4K) + 2x USB 4 (8K), WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 3x USB 3.2, 1x USB 2, 1x lecteur carte SD, 1x Jack 3.5 mm, 1x RJ45 2,5 Gbps. GEEKOM IT13 à 614,99 € avec le code NNNFRGKI7 avec Intel i7-13700H 14 cœurs, 20 threads, jusqu'à 5 GHz), 32 Go de RAM DDR4, SSD 1 To, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 2x HDMI (4K) + 2x USB 4 (8K), 3x USB 3.2, 1x USB 2, 1x lecteur carte SD, 1x Jack 3,5 mm, 1x LAN 2,5 Gbps.

avec Intel i7-13700H 14 cœurs, 20 threads, jusqu'à 5 GHz), 32 Go de RAM DDR4, SSD 1 To, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 2x HDMI (4K) + 2x USB 4 (8K), 3x USB 3.2, 1x USB 2, 1x lecteur carte SD, 1x Jack 3,5 mm, 1x LAN 2,5 Gbps. GEEKOM IT13 à 684 € avec le code NNNFRGKI9 avec Intel i9-13900H (14 cœurs, 20 threads, jusqu'à 5,40 GHz), 32 Go de RAM DDR4, SSD 2 To, 2x USB 4 (8K, 60 Hz) + 2x HDMI 2 (4K, 60 Hz), WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 3x USB 3.2, 1x USB 2, 1x lecteur carte SD, 1x Jack 3,5 mm, 1x LAN 2,5 Gbps.

Voici les deux pages Geekbuying dédiées au Black Friday :

À consulter également sur GNT :