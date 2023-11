Le Black Friday débarque aujourd'hui depuis 9h00 chez AliExpress ! Profitez de jusqu'à 70% de réduction sur tout le site, d'offres limitées ainsi que de codes et de coupons supplémentaires.

N'attendez pas trop longtemps pour craquer, des ruptures de stock sont comme d'habitude à prévoir.

En plus des remises déjà appliquées, AliExpress nous offre les codes promos suivants :

6 € de remise dès 45 € d'achat : FR06

10 € de remise dès 80 € d'achat : FR10

20 € de remise dès 150 € d'achat : FR20

50 € de remise dès 300 € d'achat : FR50

80 € de remise dès 450 € d'achat : FR80



Des coupons sont également disponibles sur une sélection d'articles seulement :

- 4 € tous les 20 € dépensés

- 8 € tous les 40 € dépensés

- 12 € tous les 60 € dépensés

- 16 € tous les 80 € dépensés

Ces coupons sont à sélectionner sur la page produit, alors que les codes sont à indiquer dans votre panier au moment de la commande. Les coupons et les codes sont cumulables.

Pour le lancement du Black Friday AliExpress, nous mettons aujourd'hui en avant les remises sur les smartphones à ne pas manquer.

Commençons par le smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Il est doté d'un écran lumineux de 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X et Quad HD+ d’une fluidité adaptative de 120 Hz.

Avec son capteur à angle large 200MP, le Galaxy 23 Ultra capture des clichés en très haute définition, permet de révéler la lumière dans la pénombre ou de zoomer sans perdre en qualité. Il est aussi équipé d'une caméra frontale 12MP, d'une caméra ultra-large de 12MP, d'un objectif 10MP avec zoom optique x10 et d'un objectif 10MP avec zoom optique x3.

Le Galaxy S23 Ultra embarque le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, processeur le plus rapide intégré par Samsung dans ses smartphones à ce jour. Associé à 8 Go de RAM, il garantit fluidité et performance pour vos sessions de jeu. Le smartphone offre également 256 Go de stockage.

Vous pouvez profiter d'une grande autonomie grâce au processeur moins énergivore et à la batterie intelligente 5 000 mAh longue durée qui économise en plus de l'énergie lorsque vous en avez besoin.

Intégré au châssis, le S Pen facilite la prise de notes, la retouche photo ou le contrôle de votre smartphone à distance.

Le smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256 Go est au prix réduit de 807 € avec la promotion déjà appliquée + le coupon de -20 € à activer + le code de réduction FR80 au lieu de 1 199 € prix officiel, soit une remise totale de 33% sur AliExpress. Livraison gratuite sous 15 jours ouvrés.



A noter que Samsung propose sur son site officiel le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512 Go au prix de la version 256 Go, soit à 1199 € avec en prime les écouteurs Galaxy Buds2 Pro offerts.

D'autres smartphones sont proposés à prix extrêmement réduit sur AliExpress pour le Black Friday, à savoir :

