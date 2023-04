Selon plusieurs rumeurs qui ne sont pas encore appuyées par des chiffres concrets, il semblerait que la GeForce RTX 4070, une carte graphique pourtant particulièrement attendue des joueurs, ne rencontre pas le succès qu'espérait Nvidia.

Lancée en France le 13 avril dernier à des prix débutant à 649€ (le prix de vente conseillé, hors taxe étant de 599$), la GeForce RTX 4070 n'est pas une carte vidéo qui séduit vraiment le public.

Une RTX 4070 boudée au sein d'une gamme bien trop chère

Malgré un prix bien plus avantageux que sa grande soeur, l'ex RTX 4080 12 Go rebaptisée RTX 4070Ti qui se veut vendue deux fois plus cher, il semble que le marché soit désormais tourné vers les initiatives d'entrée de gamme, et notamment vers la RTX 4060 et 4060 Ti attendues autour des 400 dollars. Globalement, il est reproché à cette génération RTX 40 de se vouloir bien trop onéreuse et de se calquer sur les prix faussés des RTX 30 ayant explosé sous l'initiative des scalpers et d'une production complexe liée à la crise sanitaire du Covid 19.

Conséquence de cette situation : Nvidia aurait déjà réduit sa production de RTX 4070 et les partenaires tiers auraient ralenti l'assemblage de cartes graphiques dotées de ce jeu de puces. Les stocks des principaux revendeurs sont toujours au beau fixe et aucune référence ne s'affiche hors stock ou sur commande... Certains sentent déjà le vent tourner et appliquent d'ailleurs des réductions sur certains modèles.

Une baisse de prix qui bouscule toute la stratégie de Nvidia

On voit ainsi certaines cartes se placer sous le prix de vente conseillé... Ce qui pose un autre problème à Nvidia et des revendeurs, puisque les RTX 30 toujours en vente à des prix trop élevés deviennent complètement inintéressantes désormais.

On assiste donc à un chamboulement des prix au sein de deux générations de cartes qui n'offre plus aucune véritable logique quelconque. Les positionnements tarifaires ont du plomb dans l'aile, et ce, sans compter les partenaires tiers qui parviennent, on ne sait trop comment, à doubler le prix de vente conseillé sur certaines références dites "haut de gamme" mais dont les performances sont souvent douteuses comparées aux modèles de référence.

Comme bien souvent, lorsque ce type de situation s'invite et que les consommateurs se perdent, la méfiance prend le pas et les ventes s'essoufflent... Pas certain toutefois que les fabricants se décident à faire un peu de ménage dans leurs gammes et leurs grilles tarifaires, d'autant que l'arrivée prochaine des RTX 4060 et Ti devraient encore complexifier le marché...