La gamme de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40 met en avant l'architecture Ada Lovelace assurant une augmentation des performances sensibles par rapport à la génération précédente Ampere et l'intégration de technologies avancées comme le DLSS 3 (upscaling 4K).

Cette architecture graphique a débuté par les cartes graphiques haut de gamme pour PC de bureau GeForce RTX 4090, RTX 4080 et en début d'année RTX 4070 Ti, proposant une puissance que le concurrent AMD n'a pas cherché à égaler avec sa propre architecture RDNA 2 et ses cartes graphiques Radeon RX 7000.

Désormais, l'objectif va être d'étirer la série sur le milieu de gamme pour amener Ada Lovelace sur le segment de milieu de gamme avec des cartes graphiques moins onéreuses.

Nvidia se prépare à étoffer sa gamme

Cela devrait commencer avec la carte Nvidia GeForce RTX 4070 dotée d'un GPU ADA104 et qui sera officialisée le 13 avril 2023 si les rumeurs sont exactes. Nvidia n'y a finalement pas fait mention durant son événement GTC 2023 mais ce n'est que partie remise.

Assez rapidement, Nvidia devrait compléter sa gamme avec une carte graphique RTX 4060 Ti qui basculera cette fois sur un GPU AD106 et sera peut-être accompagnée d'une RTX 4060 avec GPU AD107 dont il a été régulièrement mention ces dernières semaines.

Ces deux cartes graphiques étaient pressenties pour un lancement en fin de printemps ou début d'été mas le site Wccftech fournit un calendrier plus précis en indiquant que les RTX 4060 / 4060 Ti seront officialisées dès le mois de mai 2023.

Pour du jeu en 1080p

Si la RTX 4060 Ti proposera 4352 coeurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6, elle devrait nécessiter une puissance de 160W. De son côté, la RTX 4060 se limitera à 3072 coeurs CUDA, avec également 8 Go de GDDR6 et une puissance ramenée à 110W.

Les deux modèles auront le même bus mémoire de 128-bit, ce qui limitera la bande passante à 288 Go/s. Reste la question des prix. Pour le moment, la logique voudrait que la RTX 4060 Ti se positionne vers les 400 dollars mais il reste à voir si cela entre dans les plans de Nvidia.