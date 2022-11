Peu après le lancement des GeForce RTX 4090 de Nvidia, certains utilisateurs rapportaient avoir rencontré un problème au niveau du connecteur d'alimentation des cartes.

En cause, l'adaptateur 12VHPWR qui aurait surchauffé, voire partiellement brûlé ou même provoqué un début d'incendie. Rapidement, la toile s'empare du sujet et pointe du doigt les adaptateurs proposés dans deux versions, dont un modèle plus à même de poser problème. Heureusement, on apprenait que le modèle fautif ne représentait qu'une partie infime des cartes livrées...

Des problèmes isolés : 0.04% des cartes impactées

Nvidia a publié les résultats de son enquête et explique ainsi avoir enregistré le problème de surchauffe sur 50 cartes vendues uniquement, soit 0.04% des cartes vendues... Le problème serait donc d'une part largement isolé.

D'autre part, les conclusions de Nvidia vont dans le sens d'une erreur émanant non pas de ses cartes ni des adaptateurs, mais bel et bien des utilisateurs. Une mauvaise installation du connecteur serait en cause dans l'ensemble des cas de brulure. Nvidia pointe du doigt un connecteur incorrectement inséré : pas assez enfoncé ni de façon uniforme.

Nvidia arrive à ces conclusions en expliquant que les câbles endommagés présentaient des rayures au niveau des broches des connecteurs qui ont entrainé le court-circuit et la chauffe.

La marque chercherait malgré tout à développer une méthode efficace permettant de garantir de la bonne insertion de ses adaptateurs. Dans le même temps, Nvidia a également annoncé simplifier son processus de demande de garantie afférente à des problèmes de connecteur 12VHPWR, avec une prise en charge exceptionnelle peu importe la marque de carte graphique : joli geste ou culpabilité inavouée ?