Google intensifie sa transition vers une recherche dominée par l'IA. Gemini 3 devient le modèle par défaut pour les AI Overviews, ces résumés IA qui apparaissent en haut des résultats de Google Search. Les utilisateurs ont également la possibilité de passer d'un AI Overview à une conversation en AI Mode pour poser des questions complémentaires.

Un nouveau coup de canif pour les fameux liens bleus

D'après Google, des tests ont montré que les utilisateurs préfèrent une expérience qui évolue naturellement vers un dialogue.

Si la recherche peut répondre à des questions simples rapidement, " pour des questions complexes où vous devez explorer un sujet en profondeur, vous devriez pouvoir accéder de manière transparente à une puissante expérience d'IA conversationnelle ", justifie Google.

Le fait de pouvoir poser des questions de suivi tout en conservant le contexte de l'AI Overview initial doit rendre la recherche plus utile et intuitive... en s'éloignant toujours un peu plus des traditionnels liens bleus.

Une grosse amélioration attendue avec Gemini 3

L'adoption de Gemini 3 pour les AI Overviews représente une montée en gamme. Alors que les versions précédentes, basées sur la famille Gemini 2.5, ont parfois produit des résultats mitigés et des erreurs factuelles, Gemini 3 est présenté comme plus performant sur tous les plans.

Google ne précise pas quelle version exacte de Gemini 3 est utilisée pour chaque requête, expliquant que le système choisit le modèle le plus adapté à la tâche. Le choix peut ainsi varier, allant du rapide Gemini 3 Flash pour les questions simples au plus puissant Gemini 3 Pro pour les requêtes complexes.

Bien que Gemini 3 puisse toujours commettre des erreurs, les benchmarks montrent des améliorations notables.

Vers la fin de la recherche traditionnelle ?

Google Search a tendance à se transformer en une plateforme interactive plutôt qu'un simple annuaire de liens. À cela s'ajoute le test de Personnal Intelligence pour l'AI Mode et des réponses personnalisées.

Rappelons que pour le moment, les AI Overviews et l'IA Mode de Google Search ne concernent pas la France. Sinon, le déploiement est mondial.