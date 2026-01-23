Dévoilée la semaine dernière, la fonctionnalité Personal Intelligence permet à l'IA Gemini d'accéder aux informations contenues dans l'écosystème Google de l'utilisateur. Elle est étendue à AI Mode, l'interface conversationnelle de Google Search.

Le mode IA de Google Search avec Gmail et Photos

En activant l'option, l'utilisateur autorise le mode IA de la recherche Google à puiser dans ses informations personnelles.

Pour planifier des vacances, l'IA peut utiliser une confirmation de réservation d'hôtel reçue sur Gmail et analyser les photos de voyages précédents sur Google Photos afin de proposer un itinéraire complet.

Un autre exemple cité est le fait de suggérer un glacier artisanal en se basant sur la récurrence de selfies avec des glaces dans la photothèque de l'utilisateur.

" Les recommandations ne correspondent pas seulement à vos centres d'intérêt, elles s'intègrent de manière transparente dans votre vie ", écrit Robby Stein, responsable produit pour Google Search.

En test aux États-Unis et pour les forfaits payants

Le déploiement de Personal Intelligence est pour l'instant limité. Seuls les abonnés aux offres payantes Google AI Pro et AI Ultra aux États-Unis (en anglais) peuvent y accéder.

Avec le mode IA de Google Search, il est actuellement question d'une disponibilité dans le cadre des Labs. L'accès se fera au compte-gouttes pour ce qui est une expérimentation. Elle concerne uniquement les comptes Google des particuliers.

L'intégration est moins étendue que celle de l'application Gemini, qui peut également se connecter à l'historique de recherche et de YouTube.

Avec les engagements et réserves habituels

Face aux inquiétudes légitimes, Google insiste sur le contrôle laissé à l'utilisateur. L'activation est une option intégrale (opt-in) et elle peut être révoquée à tout moment.

Le modèle d'IA, Gemini 3, " ne s'entraîne pas directement sur le contenu de votre boîte de réception Gmail ou de votre bibliothèque Google Photos ". L'entraînement se borne aux prompts spécifiques et aux réponses du modèle.

Google reconnaît en outre que des erreurs peuvent survenir. L'IA peut faire des " rapprochements incorrects entre des sujets non liés ".