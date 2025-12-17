À peine un mois après le coup d'envoi de l'ère Gemini 3, Google accélère la cadence avec l'arrivée de Gemini 3 Flash. Le déploiement a lieu à l'échelle mondiale.

Gemini 3 Flash ose la comparaison avec GPT-5.2

La promesse de Google repose sur un équilibre entre rapidité d'exécution et profondeur d'analyse. Selon les données fournies par Google, Gemini 3 Flash surpasse non seulement son prédécesseur, mais tient également la dragée haute aux modèles concurrents les plus récents.

Sur le test MMMU-Pro, qui évalue la compréhension multimodale, il obtient un score de 81,2 %, dépassant ainsi GPT-5.2 d'OpenAI (79,5 %) et s'imposant comme une référence sur les tâches visuelles et analytiques. Un point notable est que Gemini 3 Flash est systématiquement bien meilleur que Gemini 2.5 Pro.

Les résultats sont aussi probants sur des benchmarks académiques rigoureux. Sur Humanity’s Last Exam, le modèle affiche un score de 33,7 % (sans outils) et se rapproche du score de GPT-5.2.

L'intégration du modèle dans l'écosystème Google

Dès aujourd'hui, Gemini 3 Flash devient le modèle par défaut pour les utilisateurs de l'application Gemini, tandis que le mode IA de Google Search (pas disponible en France) bascule aussi sur Gemini 3 Flash, avec des réponses plus nuancées et visuelles, dont des tableaux et des images.

Google insiste sur une mise à niveau majeure dans l'accompagnement des tâches quotidiennes. En matière de tarification et pour les entreprises, le coût est de 0,50 $ pour un million de tokens en entrée et 3 $ pour un million de tokens en sortie, ce qui représente une légère hausse par rapport à Gemini 2.5 Pro.

La tarification reste agressive et Google met en avant un modèle trois fois plus rapide, ainsi qu'une moindre utilisation de tokens pour des tâches complexes.