Une récente publication du média spécialisé AdWeek a semé le trouble. Citant des sources anonymes au sein de l'industrie, l'article affirmait que Google préparait activement l'introduction de publicités dans Gemini pour 2026. De quoi mettre en alerte les annonceurs.

Google oppose un démenti ferme

Par la voix de Dan Taylor, son vice-président des publicités mondiales, Google publie un démenti. Dans une déclaration, il écrit que l'article est basé sur des " sources anonymes non informées qui font des affirmations inexactes ".

Dan Taylor ajoute : " Il n'y a pas de publicités dans l'application Gemini et il n'y a aucun projet actuel pour changer cela. "

Cette position a également été relayée par le compte officiel AdsLiaison de Google sur X, distinguant bien l'application Gemini des autres produits comme AI Overviews où des publicités sont proposées aux États-Unis, et en test avec le AI Mode dans le moteur de recherche.

Un démenti qui n'exclut pas toute publicité à l'avenir

Si le message de Google est catégorique pour le court terme, la formulation n'écarte pas un changement de stratégie à plus long terme. La monétisation des outils d'IA représente un enjeu majeur. Google devra probablement trouver un modèle économique pour les utilisateurs qui ne sont pas des abonnés payants.

Du reste, l'exploration de la monétisation par la publicité dans le AI Mode du moteur de recherche est un signe tangible. Certes... ce n'est pas l'application Gemni elle-même.

Le débat sur la publicité dans les chatbots IA n'est pas propre à Google. Il se retrouve également du côté d'OpenAI avec ChatGPT.