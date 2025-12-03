Sur mobile, Google a initié le test d'une fonctionnalité qui fusionne ses résumés ou aperçus générés par IA dans les résultats de recherche, les AI Overviews, avec son AI Mode. Ce mode IA, qui n'est pas disponible en France, propose un chatbot conversationnel dans le moteur de recherche.

Quel est l'objectif de cette nouvelle expérience ?

Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient choisir en amont entre une recherche classique et le AI Mode s'appuyant sur l'IA Gemini. La nouvelle approche permet de passer d'un résumé IA à une conversation de manière transparente, directement depuis la même page.

" Vous continuerez à bénéficier d'un aperçu IA comme point de départ utile, et vous pourrez désormais poser des questions de suivi conversationnelles en mode IA, directement depuis l'endroit où vous vous trouvez ", écrit Robby Stein, vice-président produit pour Google Search.

" Vous ne devriez pas avoir à réfléchir à l'endroit ou à la manière de poser votre question. "

(1/2) Today we’re starting to test a new way to seamlessly go deeper in AI Mode directly from the Search results page on mobile, globally.



This brings us closer to our vision for Search: just ask whatever’s on your mind – no matter how long or complex – and find exactly what you… pic.twitter.com/mcCS7oT2FI — Robby Stein (@rmstein) December 1, 2025

Le moteur de recherche Google en destination finale ?

En intégrant son IA conversationnelle de manière plus naturelle dans le parcours de recherche, Google espère sans doute accélérer l'adoption de Gemini. De quoi donner des sueurs froides à OpenAI avec son code rouge pour ChatGPT ?

Les inquiétudes sont aussi du côté des éditeurs et créateurs de sites web, en raison d'une baisse du nombre de clics depuis les résultats de recherche.