Google rend disponible une version " nettement plus puissante " de son agent IA Gemini Deep Research. Cette itération est accessible aux développeurs par le biais de l'API Interactions. Elle s'appuie sur les capacités de raisonnement de Gemini 3 Pro.

Une recherche web améliorée

Gemini Deep Research est optimisé pour des missions de longue durée qui exigent de collecter et de synthétiser un large contexte. Grâce à un apprentissage par renforcement multiétapes, il peut naviguer de manière autonome dans des environnements informationnels complexes.

La nouvelle mouture bénéficie d'une recherche web améliorée, lui permettant d'explorer en profondeur les sites pour y extraire des données spécifiques et de réaliser une recherche autonome.

En matière de performance, l'agent IA obtient 46,4 % sur le benchmark Humanity’s Last Exam (HLE), un score de 59,2 % sur BrowseComp, et 66,1 % sur DeepSearchQA. Des résultats qui attestent d'une amélioration par rapport au modèle Gemini 3 Pro seul.

Le benchmark DeepSearchQA (open source) a été développé par Google et spécifiquement conçu pour tester les agents sur des tâches complexes de recherche d'informations en plusieurs étapes. Il mesure la complétude des réponses.

Prochainement dans NotebookLM et l'application Gemini

Selon Google, l'agent Gemini Deep Research a déjà montré des résultats probants dans des secteurs exigeant une grande précision, comme les services financiers ou la biotechnologie.

Une disponibilité est évoquée pour bientôt dans Google Search, NotebookLM, Google Finance et une mise à niveau de l'application Gemini.

Le timing de l'annonce n'est pas anodin. Elle coïncide avec le lancement de GPT-5.2 par OpenAI.