Pour Gemini, Google déploie une fonctionnalité qui serait parmi les plus demandées. Conçue pour générer des rapports complexes plutôt que de simples réponses, Deep Research peut maintenant puiser directement dans les données personnelles de l'utilisateur stockées dans l'écosystème Google Workspace.

Une intégration avec Workspace

Lorsque les utilisateurs activent l'outil Deep Research sur la version de Gemini pour ordinateur, ils peuvent sélectionner leurs sources. En plus de la recherche web standard, des options permettent d'inclure Gmail, Google Drive (Docs, Slides, Sheets et PDF) et même l'historique de Google Chat.

Google donne l'exemple de démarrer une analyse de marché en laissant l'IA analyser les documents de brainstorming initiaux d'une équipe, les fils d'e-mails associés et les plans de projet.

Pour des rapports plus aboutis

L'avantage principal est la création de rapports plus complets et personnalisés. Au lieu de se baser uniquement sur des données publiques, l'IA peut " croiser des données web publiques avec vos stratégies, vos feuilles de calcul de comparaison et vos discussions d'équipe ".

Cela transforme Deep Research en un assistant capable de synthétiser à la fois le contexte externe et le savoir interne de l'entreprise ou de l'utilisateur.

Sous le contrôle de l'utilisateur

Google précise que les utilisateurs gardent le contrôle. Un menu déroulant permet de cocher individuellement les services (Search, Gmail, Drive, Chat) auxquels l'accès est autorisé.

Si la nouveauté est d'abord proposée sur ordinateur, elle arrivera ultérieurement sur mobile. Une échéance à quelques jours.