Google poursuit activement le remplacement de Google Assistant par l'assitant IA Gemini. Google Maps ne fait pas exception pour transformer l'expérience de navigation mains libres.

Gemini introduit une interaction conversationnelle. Les utilisateurs pourront poser des questions complexes en langage naturel, comme " Trouve-moi un restaurant bon marché sur mon trajet, à quelques kilomètres " et enchaîner avec des questions de suivi sur le parking ou les plats populaires.

Gemini pour améliorer la conduite

L'avantage principal de Gemini réside dans sa capacité à gérer des tâches en plusieurs étapes sans quitter l'interface de navigation. Par exemple, après avoir trouvé un restaurant, un simple " Ok, allons-y " suffit pour lancer le guidage.

L'assistant IA va plus loin grâce à l'interaction avec d'autres services Google. Il pourra ajouter un événement à l'agenda (" Oh, au fait, peux-tu ajouter l'entraînement de foot demain à 17h ? "), si l'utilisateur donne son autorisation.

Le signalement des perturbations de trafic est aussi simplifié. Il suffit de dire " Je vois un accident " ou " Il y a une inondation devant " pour que Gemini enregistre le rapport.

Une navigation plus intuitive

Grâce à Gemini, les directions vocales intègrent désormais des repères visuels faciles à identifier. L'application pourra dire " Tournez à droite après le restaurant Thai Siam ", et ce repère sera également surligné sur la carte à l'approche.

Pour ce faire, Gemini analyse les 250 millions de lieux répertoriés par Google et croise ces données avec les images de Street View pour sélectionner les repères les plus pertinents.

En outre, Google Maps alertera proactivement des perturbations, même sans navigation active.

Lens avec Gemini

L'exploration post-trajet est aussi enrichie. Google Maps intègre une version de Lens optimisée par Gemini. En pointant le smartphone vers un établissement (restaurant, boutique, monument) via l'icône caméra de la barre de recherche, l'utilisateur peut " discuter " avec l'environnement.

Il est possible de poser des questions comme " Quel est cet endroit et pourquoi est-il populaire ? " ou " Quelle est l'ambiance à l'intérieur ? ".

Avec l'assistant IA qui se cantonne à la base de données de lieux et Street View de Google, les risques d'hallucinations ou de réponses inventées devraient être limités. Néanmoins, ce sera inévitablement un point de vigilance.

Un déploiement progressif

Sur Android et iOS, la fonction de discussion et navigation avec Gemini arrive pour Google Maps dans les semaines à venir, et partout où l'assistant IA est disponible. Pour Android Auto, c'est également au programme.

Des nouveautés (repères visuels, alertes trafic proactives et Lens) sont par contre d'abord lancées aux États-Unis.