Dans la course à l'intelligence artificielle la plus performante, Google appuie sur l'accélérateur en mettant à disposition Gemini 2.5 Deep Think. Dévoilé lors de la dernière édition de la conférence Google I/O, ce modèle promet de s'attaquer aux requêtes les plus ardues, mais pas pour tout le monde.

Seuls les abonnés au forfait le plus onéreux Google AI Ultra peuvent expérimenter Gemini 2.5 Deep Think dans l'application Gemini.

Un raisonnement parallèle pour une IA décuplée

Le secret de la puissance de Gemini 2.5 Deep Think réside dans son architecture. Il s'agit du premier modèle multi-agent de Google rendu public. Au lieu de suivre une seule ligne de pensée, Gemini 2.5 Deep Think génère une multitude d'idées et d'hypothèses simultanément. Il les explore en parallèle, les combine, les révise et pèse le pour et le contre avant de produire une réponse finale.

Cette méthode, qui étend considérablement le temps de réflexion de l'IA, s'inspire de la manière dont un humain aborde un problème complexe. Une version spéciale de ce modèle, capable de réfléchir pendant des heures, a même décroché une médaille d'or aux Olympiades Internationales de Mathématiques (IMO), une première historique.

Plus rapide, la version publique atteint quant à elle un niveau de médaille de bronze. Google précise toutefois que certains mathématiciens ont accès à la version complète du modèle Gemini 2.5 Deep Think qui avait été inscrite au concours IMO.

Des performances qui redéfinissent les standards ?

Google affirme que Gemini 2.5 Deep Think excelle dans les domaines avec créativité et planification stratégique. « Deep Think peut aider les gens à aborder des problèmes qui exigent de la créativité, une planification stratégique et des améliorations pas à pas. »

Le développement de code complexe, la découverte scientifique et mathématique, ou encore la conception web à la fois esthétique et fonctionnelle font partie de ses points forts. Des chiffres de benchmarks tendent à confirmer une avance.

Sur le test « Humanity's Last Exam », Gemini 2.5 Deep Think obtient un score de 34,8 %, laissant loin derrière ses concurrents comme Grok 4 (25,4 %) et o3 d'OpenAI (20,3 %) pour rester dans le domaine des modèles de raisonnement. Même constat sur les tâches de codage compétitif, où Gemini 2.5 Deep Think surclasse les autres modèles.

L'exclusivité a un prix (très) élevé

Accéder à cette technologie de pointe a un coût. Pour utiliser Gemini 2.5 Deep Think, il faut être abonné à l'offre Google AI Ultra, facturée 275 € par mois. La raison de ce tarif est que le raisonnement parallèle et l'approche multi-agent consomment une quantité phénoménale de ressources de calcul.

Une stratégie de prix que l'on retrouve chez les concurrents qui réservent aussi leurs modèles les plus puissants aux forfaits les plus chers. L'accès se fait via une sélection dans l'application Gemini, mais attention, le nombre de requêtes quotidiennes est limité.

Google n'a pas précisé la limite, suggérant qu'elle pourrait évoluer. Pour les développeurs et les entreprises, un accès payant via une API est prévu prochainement.