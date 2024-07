Le chabot IA Gemini profite d'une mise à niveau avec l'arrivée du modèle Gemini 1.5 Flash qui remplace Gemini 1.0 Pro. Dévoilé en mai dernier, Gemini 1.5 Flash devient ainsi disponible dans la version gratuite de Gemini sur le Web et sur mobile.

Google vante un modèle léger axé sur la rapidité des réponses et l'efficacité en matière de pertinence, de raisonnement et de compréhension d'images. Dans le même temps, la fenêtre contextuelle proposée passe de 8 000 tokens pour Gemini 1.0 Pro à 32 000 tokens pour Gemini 1.5 Flash.

La possibilité de traiter une plus grande quantité de contenus par requête doit permettre d'aider à entretenir des conversations plus longues et à résoudre des problèmes plus complexes. C'est aussi un atout pour la productivité en lien avec l'analyse de davantage d'informations.

Lutte contre les hallucinations

Ultérieurement, Google prévoit d'autoriser le téléchargement de fichiers depuis un appareil ou Google Drive, comme c'est le cas avec la formule payante Gemini Advanced. L'analyse de bases de données et l'obtention de graphiques et de tableaux seront également de la partie.

Directement dans les réponses de Gemini, des liens vers des contenus associés et complémentaires seront affichés. De la sorte, Google souligne le renforcement de la lutte contre les hallucinations et l'accès à des sites web afin d'approfondir des sujets. Grâce à l'extension Gmail, il pourra aussi s'agir de liens vers des e-mails jugés pertinents.

Pour le moment, seules les requêtes en anglais sont concernées (et avec les applications web). Rappelons toutefois que Gemini proposait déjà un système de double vérification et d'autocontrôle en rapport avec le bouton Google (moteur de recherche).

Gemini dans Google Messages

Sur les appareils Android, l'intégration de Gemini dans Google Messages est en outre plus amplement déployée dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse. De quoi discuter avec Gemini dans Messages pour trouver des idées, aider à rédiger des messages, planifier des événements.

À partir de la semaine prochaine, l'accès à Gemini sera par ailleurs étendu aux adolescents du monde entier. L'expérience sera personnalisée sur la base de l'âge minimum requis pour gérer un compte Google.