Après Gemini 2.0 Flash la semaine dernière, tous les utilisateurs de l'application Gemini sur ordinateur et mobile ont désormais droit à Gemini 2.0 Flash Thinking. L'option est proposée à titre expérimental pour ce modèle destiné à résoudre des problèmes plus complexes.

Google présente Gemini 2.0 Flash Thinking comme un modèle de raisonnement qui a été entraîné pour générer le « processus de réflexion » qu'il suit. Une réponse fournie est décomposée en plusieurs étapes qui sont affichées. Il est ainsi possible de voir le raisonnement.

Si les modèles de raisonnement sont synonymes de temps de réponse plus longs, Gemini 2.0 Flash Thinking doit tirer parti de la vitesse de Gemini 2.0 Flash. Il semble en tout cas particulièrement apprécié à en juger par son classement sur la Chatbot Arena.

Avec connexion à des applications

Il est pour le moment question d'une entrée multimodale et d'une sortie texte, mais Google souligne que davantage de modalités seront de la partie pour le grand public au cours des prochains mois.

Un atout de Gemini 2.0 Flash Thinking est une possibilité d'interaction avec les applications Google Maps, YouTube et Google Search. En l'occurrence, il faut opter pour le modèle Gemini 2.0 Flash Thinking with apps pour un raisonnement sur les applications.

Gemini 2.0 Flash-Lite et 2.0 Pro

Hormis Gemini 2.0 Flash Thinking et Gemini 2.0 Flash, Google introduit une préversion publique de Gemini 2.0 Flash-Lite dans Google AI Studio et Vertex AI. « Un nouveau modèle qui offre une meilleure qualité que 1.5 Flash, à la même vitesse et au même prix. Il surpasse Flash 1.5 sur la majorité des benchmarks. »

Une version expérimentale de Gemini 2.0 Pro est en outre disponible pour les développeurs dans Google AI Studio, Vertex AI et pour les abonnés Gemini Advanced. « Notre meilleur modèle à ce jour pour les performances en matière de codage et les prompts complexes. »