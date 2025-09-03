Par le biais d'un message en guise de teaser, Google confirme que le 1er octobre marquera un tournant majeur pour son écosystème domestique avec l'arrivée de Gemini for Home. Cette annonce prépare le terrain pour le remplacement progressif de Google Assistant, dont les performances en dents de scie ont frustré de nombreux utilisateurs.

Un assistant bien plus intelligent

Fini les ordres rigides et les commandes simplistes. Gemini for Home est conçu pour comprendre des demandes beaucoup plus nuancées. Une évolution qui a déjà été évoquée par Google.

Grâce aux modèles d'IA plus avancés, l'assistant pourra interpréter des requêtes complexes telles que « baisse les lumières partout sauf dans la chambre » ou retrouver une chanson sur la base d'une description vague, comme « joue le morceau du blockbuster de cet été sur les voitures de course ».

L'assistant pourra aussi gérer des commandes multiples en une seule phrase, par exemple « tamise la lumière et règle la température sur 21° ». Gemini sera même capable d'analyser les appareils et de suggérer des automatisations pertinentes à mettre en place par simple commande vocale.

Gemini Live : une véritable conversation à la maison

Une nouveauté notable est l'intégration de Gemini Live. En démarrant une discussion avec « Ok Google, discutons », l'utilisateur pourra engager une conversation fluide et naturelle sans avoir à répéter le mot-clé à chaque phrase.

Cette fonctionnalité ouvre la porte à des usages bien plus riches. Demander de l'aide pour cuisiner en posant des questions au fur et à mesure de la recette, ou obtenir un dépannage personnalisé pour un appareil électroménager.

Gemini Live se positionne aussi comme un partenaire créatif, capable par exemple de créer une histoire pour les enfants en direct, en s'adaptant aux demandes pour personnaliser le récit.

Du nouveau matériel et un modèle payant en vue

Le teaser de Google laisse entrevoir une nouvelle Nest Cam, tandis que les rumeurs évoquent avec insistance une nouvelle sonnette Nest Doorbell, toutes deux potentiellement équipées de capteurs 2K. Une enceinte Nest pourrait également être au programme.

Google a confirmé que Gemini for Home existera en versions gratuite et payante. La répartition des fonctionnalités entre ces deux offres reste un mystère. Le lancement du 1er octobre étant qualifié de phase d'accès anticipé, il faudra peut-être patienter encore un peu pour connaître tous les détails.