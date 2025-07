Si votre enceinte connectée ne comprend plus rien à vos demandes, vous n'êtes pas seul. Les pannes et l'instabilité de Google Assistant sont devenues un véritable casse-tête. Un dirigeant de Google a finalement pris la parole et annonce des changements à venir.

Une grogne qui monte chez les utilisateurs

Depuis plusieurs mois, l'expérience Google Home et Nest se dégrade. Un imposant fil de discussion sur Reddit intitulé... " La merdification de Google Home " compile les témoignages d'utilisateurs à bout.

Des routines basiques qui se soldent par des erreurs, des commandes vocales qui éteignent la lumière au lieu d'autres objets connectés comme demandé, des playlists Spotify impossibles à lancer… la liste des dysfonctionnements s'allonge.

Certains vont même jusqu'à débrancher leurs appareils, lassés par les ratés. Dans ce contexte, la théorie d'une obsolescence programmée pour pousser vers de nouveaux produits dopés à l'IA gagne du terrain.

La réponse officielle de Google

Chef de produit pour Google Home et Nest, Anish Kattukaran vient de publier un message sur X pour calmer le jeu. Il reconnaît sans détour les problèmes et présente des excuses aux clients.

« Je tiens à prendre acte des récents retours sur la fiabilité de Google Assistant sur nos appareils domestiques. Je m'excuse sincèrement pour ce que vous vivez et ressentez ! ». Il assure que les équipes de Google travaillent activement à une solution durable pour améliorer la situation.

Gemini, la solution miracle attendue cet automne ?

Anish Kattukaran évoque même des « améliorations majeures » qui seront dévoilées à l'automne. Bien que le nom ne soit pas mentionné, tous les regards se tournent vers Gemini.

Google a déjà annoncé que Gemini remplacera progressivement l'actuel Google Assistant. Cette transition, qui a pris du retard, pourrait enfin résoudre les problèmes de fiabilité et redonner un coup de fouet à l'écosystème domotique sous l'égide de la marque.