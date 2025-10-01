C'est une refonte attendue de l'écosystème domestique de Google qui vient d'être officialisée. Le groupe lance Gemini for Home, une suite de fonctionnalités propulsées par l'intelligence artificielle qui vient remplacer purement et simplement le vieillissant Google Assistant.

Précédemment évoquée, cette transition concerne l'ensemble des enceintes et écrans connectés de la marque, y compris les modèles les plus anciens comme le Google Home original. Google parle du passage d'un outil transactionnel en un partenaraire collaboratif.

Gemini transforme l'expérience utilisateur au quotidien

Le changement majeur apporté par Gemini for Home réside dans sa capacité à mener des conversations plus naturelles et fluides. Fini les commandes rigides et spécifiques que les utilisateurs devaient mémoriser.

L'IA peut désormais comprendre le contexte d'une discussion et permettre des questions de suivi sans nécessiter de répétition. Par exemple, après avoir demandé de l'aide pour un lave-vaisselle, il est possible d'enchaîner avec " Ok Google, le filtre a l'air bon, que dois-je vérifier ensuite ? ". Gemini se souvient qu'il est question du lave-vaisselle.

Cette avancée s'applique aussi bien au contrôle domotique qu'à la recherche de médias. Il devient possible de demander " Ok Google, joue la chanson du film où un groupe de travailleurs du pétrole s'envole dans l'espace pour faire exploser un astéroïde ", et Gemini identifiera le titre d'Aerosmith.

Google précise que l'IA peut gérer des requêtes complexes avec des exceptions, une demande fréquente des utilisateurs. Ainsi, une phrase comme " Ok Google, éteins toutes les lumières, sauf celles du bureau " est désormais comprise et exécutée.

L'IA améliore les appareils existants

Gemini ne se contente pas de moderniser l'assistant vocal. Il augmente l'intelligence de l'ensemble de l'écosystème. Les caméras et sonnettes connectées Nest, par exemple, deviennent de véritables caméras IA.

Plutôt que de se limiter à des alertes génériques comme " mouvement détecté " ou " personne détectée ", Gemini for Home fournit une compréhension sémantique de l'événement. Il peut ainsi notifier qu'un " livreur dépose un colis sur le porche et s'en va ".

L'application Google Home évolue également de manière significative avec l'intégration de Ask Home, un centre de commande fonctionnant en langage naturel. Cette fonction permet de contrôler les appareils, de vérifier leur état et de créer des automatisations complexes en les décrivant simplement.

Finie la programmation manuelle, il suffit de demander de " créer une automatisation pour allumer les lumières du porche et verrouiller la porte d'entrée au coucher du soleil " pour que celle-ci soit mise en place.

Un nouveau modèle économique avec Gemini for Home

Google assure que la mise à niveau sera disponible pour tous les appareils Google Nest fabriqués au cours de la dernière décennie. Pour le moment, c'est une inscription à un programme d'accès anticipé via les paramètres de l'application Google Home.

Si l'assistant vocal Gemini de base, plus conversationnel, est inclus gratuitement, les fonctionnalités les plus avancées deviennent par contre payantes. Un nouvel abonnement, Google Home Premium est introduit à partir de 10 € par mois (18 € par mois en version Advanced plus fournie).

Cet abonnement débloque des fonctions comme Gemini Live pour des conversations continues sans avoir à répéter le mot-clé d'activation, les notifications IA détaillées pour les caméras, la recherche en langage naturel dans l'historique vidéo ou encore la création d'automatisations via Ask Home.

" Gemini for Home est l'intelligence pour toute votre maison ", résume Anish Kattukaran, chef de produit chez Google Home et Nest.