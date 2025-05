Difficile d'imaginer qu'il pouvait en être autrement, d'autant plus avec un Google Assistant largement en retrait et se cantonnant à des actions qui paraissent désormais assez basiques.

Au-delà des smartphones et tablettes Android, Google annonce que Gemini se fera une place en tant qu'assistant IA sur les appareils équipés de Google TV, les montres connectées avec Watch OS (Watch OS 6), ainsi que dans les voitures via Android Auto ou une intégration par le biais d'Android for Cars.

Pour les appareils de réalité mixte ou étendue qui fonctionneront avec Android XR, Gemini sera également l'assistant de choix.

Les promesses de Google avec Gemini

Le renfort de l'IA Gemini sur Google TV avait déjà été évoqué par Google pour des conversations naturelles avec le téléviseur, une simplification des recherches ou encore pour poser des questions sur divers sujets avec des vidéos dans les résultats qui ajoutent du contexte.

Avec Gemini sur Wear OS, Google met aussi en avant la possibilité de parler de manière naturelle et pour obtenir des réponses en lien avec des applications associées directement sur la montre, sans la nécessité de sortir le smartphone.

En voiture, Gemini contribuera notamment à améliorer la communication mains libres. « Vous pouvez non seulement trouver le meilleur itinéraire, mais aussi obtenir de l'aide en cours de route. » Gemini Live sera de la partie pour des échanges fluides.

Sur Android XR et avec le prochain casque de Samsung, Google donne l'exemple d'une aide immersive de Gemini pour planifier des vacances en proposant des vidéos, des cartes, des conseils et en créant un itinéraire complet.

Dans les prochains mois

Étrangement, Google ne mentionne pas l'arrivée de Gemini sur des enceintes connectées. Sinon, cette arrivée aura lieu sur les autres types d'appareils au cours des prochains mois.