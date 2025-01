Pour Google TV, Google annonce l'arrivée de fonctionnalités d'IA qui utilisent ses modèles Gemini. Un déploiement est prévu pour commercer dans le courant de cette année sur certains appareils Google TV, afin de « rendre l'interaction avec la TV plus intuitive et utile ». TCL et Hisense sont parmi les partenaires.

Google met en avant des conversations naturelles avec le téléviseur, la possibilité d'effectuer plus facilement des recherches multimédias, de poser des questions sur divers sujets (voyages, santé, espace, histoire, etc.) avec des vidéos dans les résultats pour ajouter du contexte.

Hormis les conversations en langage naturel et les recherches améliorées, le modèle Gemini sur Google TV permettra de créer des œuvres d'art personnalisées en famille, de contrôler les appareils connectés du foyer lorsque la TV est en mode ambiant et d'obtenir un aperçu des actualités du jour.

Après le Google TV Streamer

Si Google fait cette annonce à l'occasion du CES 2025, certaines fonctionnalités d'IA avaient déjà été évoquées en septembre dernier, en marge de la disponibilité du Google TV Streamer.

Il faut y ajouter la technologie d'IA Gemini pour fournir des résumés complets de films et de séries, des critiques du public et des analyses saison par saison.

Plutôt que d'œuvres d'art, Google avait en outre fait mention de la création d'écrans de veille personnalisés grâce à une description ou en s'aidant d'un panel de prompts en guise de suggestions.

Avec du matériel idoine sur TV

9to5Google note que les prochains modèles de Google TV seront équipés de micros longue portée pour les commandes vocales sans télécommande. Via des capteurs de proximité, des widgets pour la météo, les actualités et d'autres informations personnalisées s'afficheront en approchant de l'écran.

N.B. : Source images : TCL (CES 2025) - YouTube.