En marge de la disponibilité du Google TV Streamer en tant que successeur du Chromecast avec Google TV, Google annonce le déploiement de quelques nouvelles fonctionnalités sur l'ensemble des appareils équipés de l'expérience Google TV qui repose sur Android TV.

Pour la maison connectée

Accessible via une vignette dans les paramètres rapides, un nouveau panneau d'accueil est consacré à la maison connectée. Depuis Google TV, il permet de contrôler directement des objets connectés du foyer qui sont compatibles.

L'écran de contrôle peut ervir pour régler l'éclairage et la température, ou encore consulter le flux de caméras. Une synchronisation est automatique avec l'application Google Home. Avec une sonnette Nest, des notifications permettent de voir qui est à la porte d'entrée en mode d'incrustation d'image, sans interrompre une consultation en cours.

À défaut de la télécommande, Google souligne la possibilité d'utiliser la voix et Google Assistant pour le contrôle des appareils.

Avec de l'IA Gemini

Google ne fait évidemment pas l'économie de l'IA générative qui se retrouve pour la création d'écrans de veille personnalisés grâce à une description ou en s'aidant d'un panel de prompts en guise de suggestions.

La technologie d'IA Gemini est également exploitée sur Google TV afin de fournir des résumés complets de films et de séries, des critiques du public et des analyses saison par saison. Des informations plus détaillées pour faciliter le choix d'un contenu à regarder.

Une page Sports

Avec l'onglet " Pour vous ", une page est dédiée aux contenus sportifs qui sont ainsi réunis en un même endroit. Elle doit permettre de trouver des matchs en direct et à venir, des commentaires, des moments forts sur YouTube et des recommandations personnalisées.

D'après Google, il existe dans le monde plus de 270 millions d'appareils Google TV et Android TV OS actifs par mois. En soulignant que certains appareils Android TV ne proposent pas l'interface Google TV.