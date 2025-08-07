À peine quelques jours après l'apparition du « Study Mode » (Étudier et Apprendre) pour ChatGPT, Google répond à OpenAI avec le lancement du mode « Guided Learning » (Apprentissage guidé) pour Gemini. Le but est également de faire du chatbot IA un allié de l'apprentissage, et non une machine à tricher.

Un tuteur IA pour vraiment comprendre

Le système fonctionne comme un tuteur personnel. Il ne s'agit plus de donner la réponse, mais d'aider à la trouver. Gemini décompose ainsi les problèmes étape par étape, pose des questions pour stimuler la réflexion et adapte ses explications aux besoins de l'utilisateur.

L'interaction est enrichie en intégrant automatiquement des images, des diagrammes et même des vidéos YouTube pour illustrer des sujets complexes. Des quiz permettent de tester des connaissances, mettant l'accent sur le « pourquoi » et le « comment » d'un concept.

Tout comme OpenAI, Google cherche manifestement à redorer le blason des chatbots IA, souvent critiqués pour miner le processus d'apprentissage. En les positionnant comme des outils pédagogiques, c'est une tentative de répondre aux inquiétudes des enseignants et des parents. Reste à savoir si les étudiants joueront le jeu…

Avec la caution de la science de l'apprentissage

La nouveauté ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit d'années de recherche et d'une collaboration entre des experts en IA, des neuroscientifiques, des spécialistes de la pédagogie, des enseignants et des étudiants.

Ce travail a mené à la création de LearnLM, une famille de modèles spécifiquement affinés pour l'apprentissage et fondés sur la recherche pédagogique. Des capacités qui sont désormais intégrées à Gemini (Gemini 2.5).

« Que vous prépariez un examen sur les enzymes, rédigiez la première ébauche d'un exposé sur l'importance des populations d'abeilles dans nos systèmes alimentaires, ou exploriez votre passion pour la photographie, Guided Learning est un partenaire de réflexion collaborative qui vous aide à comprendre, à chaque étape du processus », écrit Google.