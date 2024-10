Lors de son événement Made by Google du mois d'août pour les Pixel 9, Google avait dévoilé Gemini Live qui fait écho au mode vocal avancé de ChatGPT ou encore Copilot Voice que vient de présenter Microsoft.

Initialement déployé en anglais pour les abonnés Gemini Advanced sur smartphone Android, Gemini Live est devenu une fonctionnalité gratuite le mois dernier. En conservant cette gratuité, Gemini Live est désormais étendu à une quarantaine de langues, dont le français.

Gemini Live s'inscrit dans cette mouvance d'un assistant IA et conversationnel avec lequel il est possible d'entretenir des conversations plus naturelles et fluides. Elles peuvent être interrompues à tout moment, puis reprises ou en changeant de sujet.

Une dizaine de voix distinctes sont au choix et Gemini Live s'adapte au ton employé par son interlocuteur humain. Pour le moment, Gemini Live ne va pas encore aussi loin que Gemini à l'écrit quand il s'agit de soumettre des documents.

En cours de déploiement

Les transcriptions des discussions avec Gemini Live peuvent se retrouver via l'activité dans les paramètres de l'application Gemini. Google précise en outre la possibilité de prendre en charge deux langues sur un même appareil.

Si le déploiement de Gemini Live dans de nouvelles langues a commencé, il n'est pas forcément immédiat sur tous les appareils et il sera peut-être nécessaire de patienter. Le cas échéant, une icône Live s'affichera.