Google profite du MWC 2025 pour officialiser le déploiement dans Gemini Live de nouvelles capacités Gemini Live with Screenshare et Gemini Live with Video. Rappelons que Gemini Live permet de discuter de manière plus fluide et naturelle avec Gemini.

Le partage d'écran et la vidéo en temps réel constituent des améliorations majeures et font écho aux avancées du Project Astra pour un assistant IA universel. Il s'agit de demander à Gemini de raisonner sur les choses que l'utilisateur voit.

Partage d'écran : une nouvelle dimension d'interaction

Avec la fonctionnalité de partage d'écran, les utilisateurs peuvent montrer directement à Gemini Live ce qui s'affiche sur leur appareil. Les réponses apportées deviennent plus précises et contextualisées.

Que ce soit pour obtenir des informations sur une application, recevoir des conseils lors de sessions de shopping en ligne, aider à choisir une taille de pantalon selon sa coupe ou naviguer dans des documents complexes, cette possibilité transforme la manière d'interagir avec l'IA.

Vidéo en temps réel : une assistance visuelle instantanée

En activant la caméra de leur appareil, les utilisateurs pourront montrer leur environnement à Gemini Live et recevoir des réponses immédiates basées sur ce que l'IA observe.

Par exemple, en pointant la caméra vers une pièce, Gemini peut identifier des objets, fournir des informations, faire des suggestions en matière de décoration ou encore aider à localiser des éléments égarés.

Cette fonctionnalité rapproche l'assistant virtuel d'une assistance humaine en temps réel.

Pour les abonnés Gemini Advanced

Sur les appareils Android, ces deux nouveautés pour Gemini Live seront déployées dans le courant du mois de mars pour les abonnés à Gemini Advanced faisant partie du forfait Google One AI Premium à 21,99 € par mois.

Avec Gemini Live with Screenshare et Gemini Live with Video, il est aussi question pour Google de répondre à OpenAI et au mode vocal avancé de ChatGPT. Pour ce dernier, l'accès au partage d'écran et à la vidéo en temps réel est également réservé aux utilisateurs payants.