Google intègre une nouvelle fonctionnalité à son application Gemini sur mobile et ordinateur. Baptisée Storybook, elle permet de co-créer des histoires personnalisées et illustrées, avec en prime une narration audio. Après avoir décrit une idée de récit, l'IA génère un livre illustré de 10 pages.

Une bonne dose de personnalisation

Les illustrations peuvent être obtenues dans divers styles (bande dessinée, pâte à modeler, pixel art…). Il est en outre possible de soumettre des photos, des dessins ou des documents pour que l'IA s'en inspire.

« Storybook crée un livre illustré et personnalisé pour petits et grands, à partir d'un sujet donné et, éventuellement, d'un âge spécifique pour l'audience cible ou d'un style artistique particulier pour les images », résume Google.

Storybook est un outil pouvant faire office de moyen créatif dans le but d'aborder des sujets complexes auprès des plus jeunes.

Des œuvres partageables

Pour créer une histoire, il suffit d'ouvrir une discussion avec Gemini et de formuler une requête en ce sens. Le Gem idoine est aussi disponible à l'adresse gemini.google.com/gem/storybook.

Une fois le livre généré, il peut être affiné et modifié directement via une demande texte. Par exemple, en demandant de rendre l'histoire plus drôle.

Chaque création peut ensuite être partagée par le biais d'un lien public. L'ouvrage illustré peut aussi être imprimé pour une lecture sans écran. La narration audio propose en outre le choix entre voix plus aiguë ou une voix plus grave.

Tout n'est pas encore parfait

Disponible dans toutes les langues prises en charge par Gemini, Storybook n'est pas un outil parfait et la fonctionnalité est encore étiquetée expérimentale. Certaines illustrations peuvent notamment souffrir d'incohérences. À vérifier avant de lancer une lecture...