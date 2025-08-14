Le chatbot Gemini de Google va désormais pouvoir piocher dans les anciennes conversations afin d'offrir une expérience davantage personnalisée. Une possibilité déjà d'actualité pour d'autres outils du genre comme ChatGPT, Copilot ou encore Claude.

Une personnalisation qui apprend (par défaut)

Avec « Personal Context », Gemini se transforme en un partenaire qui a de la mémoire. Fini de répéter le contexte à chaque nouvelle discussion.

« Quand ce paramètre est activé, Gemini se souvient des détails et préférences clés que vous avez partagés, menant à des conversations plus naturelles et pertinentes, comme si vous collaboriez avec un partenaire qui est déjà au courant », écrit Google.

Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée dans les paramètres. Le déploiement se fait progressivement, d'abord avec le modèle Gemini 2.5 Pro dans certains pays, avant de s'étendre au modèle Gemini 2.5 Flash et plus de pays dans les semaines à venir. L'Union européenne ne semble pas concernée pour le moment.

Un mode incognito pour les discussions sensibles

En parallèle de cette mémoire accrue, Google introduit « Temporary Chat » qui est assimilable à un mode de navigation privée pour des échanges avec Gemini. Une discussion lancée dans ce mode ne sera pas enregistrée dans l'historique et, surtout, ne sera pas utilisée pour personnaliser les futures interactions.

C'est la solution idéale pour poser des questions privées ou explorer des idées sans vouloir que Gemini s'en souvienne plus tard.

Attention tout de même, les conversations temporaires ne disparaissent pas instantanément. Elles sont conservées jusqu'à 72 heures sur les serveurs de Google, officiellement pour permettre à l'utilisateur de fournir un retour.

Du changement pour la gestion des données personnelles

L'actuel paramètre « Activité dans les applications Gemini » va être renommé en « Conserver l'activité ». Et le changement n'est pas que cosmétique.

À partir du 2 septembre, si cette option est activée, Google se donne le droit d'utiliser un échantillon des fichiers et images soumis dans le but « d'améliorer les services Google pour tous ». En clair… pour entraîner l'intelligence artificielle.

Pour ceux qui avaient déjà désactivé l'historique, le nouveau paramètre restera inactif. Pour les autres, un coup d'œil à ce réglage avant la date fatidique s'impose pour éviter les surprises et décider en toute conscience de participer ou non à l'entraînement des modèles de Google. Les discussions temporaires sont bien évidemment exclues.