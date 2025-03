En catimini, une sorte de mode incognito a fait son apparition pour l'assistant IA Gemini sur gemini.google.com. Il est ainsi possible d'interagir avec Gemini sans le besoin d'une connexion à un compte Google.

Avec des limitations conséquentes

Ce mode de fonctionnement sans compte n'est pas étranger à d'autres chatbot IA comme ChatGPT d'OpenAI et Copilot de Microsoft. Il est néanmoins associé à diverses limitations et Gemini ne fait pas exception.

Au-delà de la question de l'historique des conversations et de la personnalisation, l'utilisation de Gemini sans compte Google ne donne accès qu'au modèle Gemini 2.0 Flash. Il faut alors faire une croix sur Gemini 2.0 Flash Thinking (expérimental) et Deep Research.

D'autres restrictions touchent l'importation de fichiers ou encore la génération d'images. « Connectez-vous pour accéder aux applis Google, créer des images et bien plus », peut-on lire. Également absent, le récent outil Canvas proposant un espace interactif intégré pour créer des documents et du code.

Offrir un avant-goût rapide de Gemini

Pour le moment, l'utilisation de Gemini sans compte n'a pas encore fait son apparition en France, alors qu'elle est disponible aux États-Unis. Sans doute une question de temps avant le déploiement à grande échelle.

L'intérêt pour Google est surtout de permettre d'essayer Gemini rapidement, avant d'éventuellement passer à l'étape supérieure avec un compte Google et pour des fonctionnalités plus complètes.