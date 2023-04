L'intelligence artificielle est en train de révolutionner de nombreux secteurs. Ainsi, après avoir eu la capacité de générer des textes de très haute qualité, comme avec ChatGPT, puis des images, comme avec Midjourney, voici venu le temps des vidéos, même si sur ce point nous n'en sommes encore qu'aux balbutiements, mais nul doute que les progrès seront très rapides .

Découvrez donc une nouvelle IA générative de vidéos, ModelScope, qui est maintenant disponible sur le marché, et qui est capable de générer des vidéos à partir de textes en un temps record. Bien que cette technologie en soit encore à ses balbutiements, les premiers résultats sont déjà impressionnants.

Cette nouvelle IA a été développée par une entreprise basée aux États-Unis, et elle est destinée à être utilisée par des professionnels du cinéma et de l'animation. Le processus est simple : il suffit de saisir le type d'animation que l'on souhaite voir afficher et de cliquer sur le bouton "Générer la vidéo". Les vidéos sont générées en quelques minutes seulement, et elles peuvent être visualisées immédiatement après le traitement, comme nous avons pu le tester ci-dessous :

Bien entendu, il y a encore des limites à cette technologie, et il est clair que les vidéos générées ne sont pas, pour le moment, d'une qualité professionnelle. Cependant, le potentiel de cette IA est énorme, et il est facile d'imaginer un avenir où les professionnels de l'industrie cinématographique l'utiliseront pour créer des scènes de films et des séquences animées en un temps record (encore des pertes d'emplois en vue...).

Il est intéressant de noter que cette nouvelle IA est déjà utilisée par certains grands noms de l'industrie cinématographique, et les premiers résultats sont très prometteurs. Les vidéos générées sont fluides et bien conçues, et elles ont déjà été utilisées dans plusieurs projets de films.

Bien sûr, comme pour toute technologie émergente, il va falloir se poser des questions sur l'impact que cette IA pourrait avoir sur l'emploi dans l'industrie cinématographique. Cependant, pour l'instant, il semblerait que cette technologie soit principalement utilisée pour aider les professionnels de l'industrie à créer des vidéos plus rapidement et plus efficacement, plutôt que de les remplacer complètement. A voir d'ici à quelques années.

Cette nouvelle IA générative de vidéos est une nouvelle étape importante dans l'évolution de la technologie de création de vidéos. Bien que nous ne sachions pas encore où cette technologie nous mènera, il est passionnant de voir ses premiers pas.

Sur ce, nous vous laissons tester l'IA ModelScope ou comment générer des vidéos à partir de texte !