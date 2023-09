Fournisseur d'images pour les agences publicitaires et groupes de média, Getty Images décide de s'accommoder de l'IA générative en lançant… Generative AI by Getty Images. L'outil associe le contenu de Getty Images à une technologie d'IA de Nvidia.

" L'outil est uniquement entraîné à partir de la vaste bibliothèque créative de Getty Images, y compris le contenu premium exclusif, avec une indemnisation complète pour l'utilisation commerciale. "

Generative AI by Getty Images s'appuie sur un modèle Edify de l'architecture de modèles et d'outils d'IA générative Picasso de Nvidia.

Avec rémunération des contributeurs

La génération d'une image par un client se fait classiquement par l'intermédiaire d'un prompt, mais l'IA agit donc en se basant sur le contenu et les données qui appartiennent à Getty Images, sans les photos de presse.

Les contributeurs recevront une rémunération pour toute intégration de leurs contenus dans le processus d'entraînement. Les images générées par l'outil d'IA de Getty Images ne seront pas ajoutées aux bibliothèques de contenus existantes de Getty Images et d'iStock (dans le giron de Getty Images). D'autres utilisateurs ne pourront alors pas obtenir une licence.

Par contre, il est souligné que les prompts, les images générées par IA et les commentaires seront exploités, dans le but de recycler et améliorer l'efficacité du modèle.

Après un litige avec Stable Diffusion

Avec son approche spécifique, le lancement de Generative AI by Getty Images est à souligner, dans la mesure où Getty Images a intenté une action en justice qui vise Stability AI.

Le litige porte sur une utilisation dite abusive de plusieurs millions de photos de Getty, dans le cadre de l'entraînement de l'outil d'IA Stable Diffusion de Stability AI pour générer des images photoréalistes.