Après des mois de spéculation suite à une présentation un peu légère en février dernier, les joueurs PlayStation peuvent enfin marquer leur calendrier. Présenté dans une vidéo par Sony, Ghost of Yotei s'est offert une date de sortie officielle et a surtout ébloui par ses premières images de jeu, promettant une aventure visuellement somptueuse sur PlayStation 5.

Le japon féodal sublimé sur ps5

Les premières séquences de gameplay dévoilées mettent en avant une direction artistique léchée et des paysages à couper le souffle. Campé dans la région d'Hokkaido, avec l'imposant Mont Yōtei en toile de fond, le jeu semble pousser encore plus loin l'immersion dans le Japon féodal. Si l'on se fie à l'héritage du studio Sucker Punch, les créateurs de Ghost of Tsushima, on peut s'attendre à une attention méticuleuse portée aux détails, aux jeux de lumière et à la création d'une atmosphère unique. L'ambiance et la beauté visuelle semblent être au cœur de l'expérience promise par ce nouveau titre.

Le titre se focalisera sur l'histoire d'Atsu, une jeune femme ayant perdu sa famille suite à l'attaque d'un gang qui l'a laissée pour morte. En quête de vengeance, elle se lancera à la poursuite d'une liste de noms... Une histoire qui n'est pas sans points communs avec celle d'Assassin's Creed Shadows, la comparaison s'annonce donc particulièrement intéressante.

Une date et des promesses

Rendez-vous est donc pris pour le 2 octobre 2025, date à laquelle les possesseurs de PlayStation 5 pourront découvrir cette nouvelle épopée. Si les détails précis du gameplay restent à confirmer au-delà du genre action-aventure en monde ouvert, la bande-annonce a insisté sur l'exploration de vastes environnements et une mise en scène cinématographique. L'accent mis sur l'ambiance et la splendeur visuelle positionne d'ores et déjà cette exclusivité PlayStation 5 comme l'un des titres majeurs de la fin d'année 2025.

D'ailleurs, Sony affiche une certaine confiance puisque la sortie de Ghost of Yotei devrait positionner le titre face à une des sorties majeures de cette fin d'année : celle de GTA VI.

Le duel attendu avec assassin's creed shadows

L'annonce de Ghost of Yotei et sa fenêtre de sortie ne manquent pas de faire écho à un autre titre très attendu se déroulant également au Japon féodal : Assassin's Creed Shadows. Avec des thématiques et un cadre historique similaires, la comparaison entre les deux jeux sera inévitable. Les joueurs fans de samouraïs, de ninjas et d'exploration du Japon ancien auront potentiellement l'embarras du choix fin 2025. Ce duel à distance entre Assassin's Creed Shadows et Ghost of Yotei promet une compétition passionnante et bénéfique pour les amateurs du genre.