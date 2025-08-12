Plateforme très populaire chez les développeurs ayant été rachetée par Microsoft en 2018, GitHub s'apprête à perdre le statut d'indépendance qui avait pu rassurer sa communauté.

Suite à l'annonce de la démission de son patron Thomas Dohmke, GitHub ne sera plus une entité distincte à la faveur d'une intégration au sein de la nouvelle division CoreAI de Microsoft.

Un départ et une réorganisation radicale

À la tête de GitHub depuis fin 2021, Thomas Dohmke va quitter ses fonctions et assurera la transition jusqu'à la fin de cette année. Le plus marquant est que Microsoft a décidé de ne pas le remplacer. Le poste de PDG de GitHub est tout simplement supprimé.

L'équipe de direction de la plateforme se retrouvera à rendre des comptes directement à plusieurs responsables de la division CoreAI. Un changement synonyme de la fin d'une ère d'autonomie pour GitHub, même relative, maintenue depuis le rachat à 7,5 milliards de dollars.

« GitHub et son équipe de direction poursuivront leur mission au sein de l'organisation CoreAI de Microsoft, avec plus de détails partagés prochainement », indique Thomas Dohmke.

CoreAI, la nouvelle usine à agents IA de Microsoft

Dévoilée en janvier dernier par Satya Nadella, le patron de Microsoft, la division CoreAI du groupe de Redmond est un nouveau groupe d'ingénierie dirigé par Jay Parikh, un ancien cadre de Meta (Facebook). Sa mission est de construire la meilleure plateforme, les meilleurs outils et la meilleure infrastructure d'intelligence artificielle.

À The Verge, Jay Parikh a même décrit sa vision comme celle d'une « usine à agents IA » pour les entreprises.

En plaçant GitHub, avec ses 150 millions de développeurs et son milliard de dépôts, au cœur de cette division, Microsoft affiche clairement ses ambitions. La plateforme devient un rouage essentiel de sa stratégie IA.

L'ombre de Copilot et des doutes persistants

Une telle intégration s'explique en grande partie par le succès de GitHub Copilot, l'assistant de codage IA de GitHub. Avec plus de 20 millions d'utilisateurs, l'outil est devenu une pièce maîtresse de la stratégie de Microsoft.

Le développement de GitHub Copilot était d'ailleurs déjà l'une des responsabilités du groupe CoreAI. Le tableau n'est pourtant pas si parfait. L'outil a connu des ratés, comme l'exposition accidentelle de dépôts de code privés de grandes entreprises.

De plus, une récente enquête de Stack Overflow a révélé une confiance en baisse des développeurs dans la précision des solutions générées par l'IA. Beaucoup citent le temps supplémentaire passé à corriger des propositions presque correctes, mais finalement fausses.