En parallèle du lancement par OpenAI et pour ChatGPT, Microsoft déploie massivement le modèle GPT-5 sur l'ensemble de ses produits. Une arrivée qui concerne aussi bien les particuliers que les professionnels. Comme attendu, Microsoft va vite en la matière.

Un mode Smart pour tous les utilisateurs

La nouveauté la plus visible pour le grand public se trouve dans Microsoft Copilot. L'assistant ou compagnon IA se dote d'un « Smart mode » - ou mode intelligent - qui exploite la puissance de GPT-5.

« Utilise GPT-5 pour réfléchir rapidement ou profondément », peut-on lire dans le sélecteur de mode de Copilot. Cet accès gratuit à GPT-5 concerne Microsoft Copilot sur copilot.microsoft.com et l'application Copilot sur Windows, macOS, Android et iOS.

Pour les abonnés payants, les entreprises et les développeurs

Les abonnés à Microsoft 365 Copilot ne sont évidemment pas oubliés. Avec GPT-5, Microsoft souligne de « meilleures capacités de raisonnement pour traiter des questions complexes, rester cohérent au fil de conversations prolongées et comprendre le contexte de l'utilisateur ».

De même, GPT-5 arrive dans la plateforme de création d'agents personnalisés Microsoft Copilot Studio et la mise à niveau touche aussi les forfaits payants de GitHub Copilot. Pour les développeurs, GitHub avait publié par erreur un billet de blog à ce sujet, avant l'officialisation de GPT-5 par OpenAI.

Microsoft met l'ensemble des modèles GPT-5 à disposition des développeurs via Azure AI Foundry. Un routeur de modèle garantira l'utilisation du modèle idoine en fonction de « la complexité, des besoins en performance et de la rentabilité de chaque tâche ».

Validé par l'AI Red Team de Microsoft

Dans son annonce pour GPT-5, Microsoft précise que son AI Red Team a mené des tests sur le front de la sécurité. En glissant au passage un entraînement sur Azure.

« Les résultats indiquent que ce modèle présente l'un des profils de sécurité les plus élevés parmi les précédents modèles d'OpenAI face à plusieurs types d'attaques, notamment la génération de malwares, l'automatisation de fraudes ou d'escroqueries, ainsi que d’autres risques. »