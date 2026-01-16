Pour l'organisation de la boîte de réception Gmail, le recours aux libellés peut être très pratique. Pourtant, les utilisateurs de l'application Gmail sur Android ne peuvent ni créer, ni modifier, ni supprimer ces outils de tri depuis leur smartphone.

Cette situation est d'autant plus étonnante que Google propose sinon plusieurs fonctionnalités avancées en matière d'organisation, et s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Pourquoi avoir zappé quelque chose d'aussi basique ?

Un aperçu de la gestion des libellés avec Gmail sur Android

Dans une version récente de l'application Gmail pour Android (v.2025.12.29.855765709.Release), Android Authority a été en mesure d'activer des options cachées qui révèlent une interface pour les libellés.

Un nouveau bouton pour créer un libellé apparaît dans le menu principal, juste à côté des libellés système et personnalisés existants. Un appui ouvre une boîte de dialogue pour nommer et enregistrer un nouveau libellé.

Source image : Android Authority

Pour la modification et la suppression des libellés, il faut par contre se rendre dans les Paramètres, puis dans la section Boîte de réception pour accéder à l'option de gestion des libellés.

Un test avec l'espoir d'un lendemain

Les nouveaux contrôles ne s'appliquent qu'aux libellés créés par l'utilisateur, y compris ceux initialement configurés depuis un ordinateur. Les libellés système demeurent bien évidemment verrouillés.

Reste à savoir quand cette évolution mise au jour via une analyse du code sera effectivement déployée, et sous quelle forme précise. À ce stade, une mauvaise surprise n'est pas à exclure.