Avec ses 3 milliards d'utilisateurs revendiqués, Gmail entre officiellement dans l'ère Gemini. Google annonce le déploiement d'une série de fonctionnalités basées sur son modèle d'IA et Gemini 3.

Elles commencent à être déployées aux États-Unis pour les utilisateurs anglophones de Gmail, avant une disponibilité dans d'autres langues et d'autres pays au cours des mois prochains.

Les AI Overviews débarquent dans Gmail

La première nouveauté est AI Overviews. Elle permet à Gmail de synthétiser de longues chaînes d'e-mails en un résumé concis des points clés pour éviter de devoir tout relire. La disponibilité est gratuite pour tous les utilisateurs.

Pour les abonnés Google AI Pro et Ultra, la fonctionnalité va plus loin. Il devient possible de poser des questions directement à sa boîte de réception en langage naturel, comme " Quel est le plombier qui m'a fait un devis l'an dernier ? "

Gemini se charge alors de retrouver l'information et de la présenter de manière claire, sans nécessiter de recherche par mots-clés.

Des aides à la rédaction

Google généralise l'accès à son outil Help Me Write, qui permet de rédiger des e-mails à partir d'une simple instruction.

En complément, les nouvelles réponses suggérées vont plus loin que les anciennes Smart Replies, en analysant le contexte pour proposer des brouillons pertinents et adaptés au style d'écriture.

Ces deux outils sont accessibles gratuitement par tous. Pour les abonnés payants, une fonction Proofread offre des corrections avancées de grammaire, de style et de ton.

L'IA pour trier le bon grain de l'ivraie

La nouvelle AI Inbox est une refonte de la boîte de réception afin de " filtrer les contenus superflus pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui est le plus important ". L'interface est assimilée à un briefing personnalisé qui met en avant les tâches à effectuer et les sujets à suivre.

L'IA identifie les contacts importants en se basant sur la fréquence des échanges et les relations déduites du contenu des messages. Google insiste sur une garantie en matière de confidentialité des données.

Pour le moment, l'AI Inbox est réservée à des testeurs de confiance, avant d'envisager un déploiement plus large.