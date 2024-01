Avec l'application Gmail sur Android et en ce début d'année 2024, Google a discrètement décidé de généraliser le déploiement d'une option bien pratique pour la gestion des e-mails, et qui plus est déjà proposée avec Gmail sur ordinateur. C'est peu dire que l'attente aura été longue.

En apparence basique, cette option est tout simplement la possibilité de sélectionner plusieurs messages en une seule fois via une case à cocher " Tout sélectionner. " Elle apparaît à la suite de la sélection d'un e-mail sur une page.

Ayant pour alter ego " Tout désélectionner " pour procéder à l'opération inverse, l'option est évidemment pratique afin de réaliser une même action qui concerne plusieurs messages. Il peut tout simplement s'agir de faire le ménage dans la boîte de réception.

Avec une limitation ?

Hormis la suppression, d'autres actions à effectuer sur l'ensemble des messages sélectionnés couvrent le déplacement, l'archivage, l'activation du suivi, marquer comme lu ou important, mettre en attente, signaler comme spam…

D'après des rapports d'utilisateurs, il existe une limite faisant que l'option ne permet pas de sélectionner la totalité des e-mails, mais les 50 messages affichés sur la page. Une limite que nous n'avons toutefois pas rencontrée.