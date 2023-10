Dans le courant de ce mois d'octobre, Google annonce que les personnes disposant d'un compte Gmail personnel vont être en mesure de répondre à des e-mails avec des emojis. Une pratique qui est plus généralement associée aux réseaux sociaux ou à des applications de messagerie.

" Les emojis sont un moyen facile et apprécié de réagir dans les applications de messagerie, surtout si vous ne trouvez pas les mots justes ou si vous n'avez pas le temps de saisir une réponse. Désormais, Gmail apporte du fun dans votre boîte de réception ", écrit Google.

Les réactions avec des emojis pourront être utilisées depuis la version web de Gmail, et avec l'application Gmail pour Android et iOS. Selon Google, c'est avec l'application mobile que l'expérience proposée sera la meilleure.

Avec quelques règles pour parer au pire

Pour son annonce, Google précise que dans l'éventualité de l'utilisation d'un autre client e-mail tiers, la réception des réactions en emojis se fera dans des e-mails distincts. Ce cas de figure concernera également la désactivation du mode Conversation, une ancienne version de l'application Gmail, l'absence d'une adresse Gmail,

Par ailleurs, il sera impossible de réagir à un e-mail avec des emojis si le message a été envoyé à une liste de diffusion de groupe ou à plus de 20 destinataires. Il ne sera en outre plus possible de réagir à un message après avoir déjà envoyé plus de 20 réactions à ce message.

Tous les utilisateurs de Gmail n'adhéreront pas forcément au déploiement des réactions en emojis. Afin d'éviter de commettre un impair, l'annulation avant envoi effectif sera prise en charge, de la même manière que pour les e-mails.