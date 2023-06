Après un premier déploiement limité à une poignée d'utilisateurs, Google prévoit d'offrir plus largement un accès à l'intelligence artificielle au sein de ses outils. Et c'est notamment au sain de Gmail sur Android et iOS que l'IA devrait prochainement arriver, puisque déjà repérée par les membres du programme bêta workspace.

L'ia pour écrire à votre place

Depuis quelques jours, ces testeurs ont vu apparaitre une nouvelle option au sein de l'application mobile de Gmail baptisée "Aide-moi à écrire". Une option qui fait la part belle à l'iA pour aider l'utilisateur dans la rédaction de ses courriers, qu'il s'agisse de réponses ou de sollicitation diverses.

Google a repris le module déjà proposé au sein de la version Web de son service : l'utilisateur donne quelques informations sur la nature de l'email et le contenu, puis l'iA met tout en forme pour proposer un message ordonné et parfaitement rédigé.

Des boutons proposent d'effectuer automatiquement des modifications, notamment sur la mise en page, l'allongement du message ou le caractère plus ou moins formel de ce dernier. Il est ensuite possible d'envoyer automatiquement l'email ou de le corriger si nécessaire.

La phase de tests devrait durer quelques semaines avant un déploiement plus large de l'option auprès des utilisateurs.