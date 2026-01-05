Il y a du changement pour Gmail en ce début d'année 2026. C'est à partir de ce mois de janvier 2026 qu'il n'y aura plus de prise en charge du protocole POP (Post Office Protocol) dans Gmail, tandis que le service Gmailify tire sa révérence.

Dans le centre d'aide de Gmail, Google avait déjà expliqué que ces modifications et suppressions permettent de " proposer les options les plus sécurisées et les plus récentes pour accéder aux messages dans Gmail ".

POP3 devenu indésirable dans Gmail

Le support du protocole POP3 dans Gmail permet de lire les e-mails provenant d'un compte tiers. En pratique, c'est un téléchargement des messages d'un serveur tiers directement dans Gmail.

" L'accès POP ne fonctionne qu'avec un seul appareil et ne synchronise pas les e-mails en temps réel ", souligne Google qui aiguille à la place vers les connexions IMAP (Internet Message Access Protocol).

Lancé en 2016, Gmailify est de son côté un service pour appliquer des fonctionnalités de Gmail à des comptes de messagerie externes. Par exemple, la protection anti-spam, les catégories de la boîte de réception et la recherche avancée.

La sécurité en priorité

Même si Google est avare en détails, le protocole POP3 est connu pour des faiblesses, notamment en ce qui concerne la possibilité de transmettre des identifiants en clair. Pousser vers l'IMAP aura le bénéfice de minimiser des risques.

" Vous pouvez toujours lire et envoyer des e-mails depuis votre autre compte dans l'application Gmail. Pour ce faire, vous utilisez une connexion IMAP standard, qui est compatible avec l'application mobile Gmail. "

Il est précisé que tous les messages déjà synchronisés avant l'échéance resteront accessibles. " Vous pouvez ajouter des comptes tiers tels que Yahoo! et Outlook dans l'application mobile Gmail sur Android, iPhone et iPad ", ajoute Google.