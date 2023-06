" Cette fonctionnalité très demandée vous donne d'abord les informations les plus pertinentes, ce qui vous permet de trouver plus rapidement et plus facilement des emails ou des fichiers spécifiques. " Ladite fonctionnalité concerne la recherche dans Gmail sur mobile.

La formulation employée par Google pour une fonctionnalité dite très demandée peut faire sourire. Cela tombe plutôt sous le sens qu'un utilisateur attend légitimement d'obtenir les résultats les plus pertinents. Du reste, Gmail n'est déjà pas particulièrement maladroit en la matière.

L'annonce sert essentiellement à mettre en avant les efforts avec des nouveautés basées sur l'IA. " Lors d'une recherche dans Gmail, les modèles de machine learning utiliseront le terme recherché, les emails les plus récents et d'autres facteurs pertinents pour vous montrer les résultats qui correspondent le mieux à votre requête. "

Déploiement automatique pour tous

Les meilleurs résultats obtenus seront affichés en haut de la liste dans une section dédiée. Ils seront suivis de tous les résultats triés en fonction de leur date. Le déploiement a commencé avec les applications Gmail pour Android et pour iOS. Il se poursuivra au cours des deux prochaines semaines.

À souligner que la fonctionnalité d'IA concerne à la fois les utilisateurs de Google Workspace et les particuliers avec un compte Google personnel. Elle arrive dans l'attente de Bard pour Gmail, par exemple pour aider à écrire un email.

Rappelons que Google a récemment introduit les coches bleues pour des emails. L'objectif est d'identifier les messages provenant d'expéditeurs authentiques, en l'occurrence une entreprise légitime avec nom de domaine.