Du changement pour Gmail à partir de janvier 2026. À cette date, il n'y aura plus de prise en charge du protocole POP (Post Office Protocol) dans Gmail, tandis que le service Gmailify ne sera plus d'actualité.

Dans une note de support, Google explique que ces modifications et suppressions permettent de " proposer les options les plus sécurisées et les plus récentes pour accéder aux messages dans Gmail ".

POP3 indésirable dans Gmail

Actuellement, le support du protocole POP3 dans Gmail permet de lire les e-mails provenant d'un compte tiers. Un téléchargement des messages d'un serveur tiers directement dans Gmail.

" L'accès POP ne fonctionne qu'avec un seul appareil et ne synchronise pas les e-mails en temps réel ", souligne Google qui aiguille à la place vers les connexions IMAP (Internet Message Access Protocol).

Lancé en 2016, Gmailify est un service pour appliquer des fonctionnalités de Gmail à des comptes de messagerie externes. Par exemple, la protection anti-spam, les catégories de la boîte de réception et la recherche avancée.

La sécurité en priorité

Même si Google n'entre pas dans les détails, le protocole POP3 est connu pour des faiblesses, notamment en ce qui concerne la possibilité de transmettre des identifiants en clair. Pousser vers l'IMAP aura le bénéfice de minimiser des risques.

" Vous pouvez toujours lire et envoyer des e-mails depuis votre autre compte dans l'application Gmail. Pour ce faire, vous utilisez une connexion IMAP standard, qui est compatible avec l'application mobile Gmail ", écrit Google.

Il est précisé que tous les messages déjà synchronisés avant l'échéance resteront accessibles. " Vous pouvez ajouter des comptes tiers tels que Yahoo! et Outlook dans l'application mobile Gmail sur Android, iPhone et iPad ", ajoute Google.