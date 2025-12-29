Google a discrètement commencé le déploiement d'une fonctionnalité réclamée de longue date par les utilisateurs de Gmail : la possibilité de changer son adresse @gmail.com principale. Jusqu'à présent, une telle modification imposait la création d'un tout nouveau compte et une migration manuelle des données.

Quelles sont les modalités de ce changement d'adresse ?

La nouvelle option a été repérée sur des pages d'aide officielle. Elle permet de choisir une nouvelle adresse @gmail.com, tout en conservant l'intégralité des données.

L'adresse d'origine n'est pas supprimée, mais devient un alias. Tous les e-mails envoyés à l'ancienne adresse continueront d'arriver dans la boîte de réception, et il sera possible de se connecter au compte Google avec l'une ou l'autre des adresses.

La mise à jour aligne Gmail sur des concurrents tels que Outlook qui offrent cette flexibilité depuis longtemps. Pour les utilisateurs éligibles, l'option devrait apparaître dans les Paramètres du compte Google, sous la rubrique des informations personnelles. Un lien direct vers la page d'aide de Google y sera inclus.

Existe-t-il des limites ou des contraintes ?

Google a mis en place des limites pour éviter les abus. La fonctionnalité est réservée aux changements d'adresses se terminant par @gmail.com et pour trois changements au maximum sur toute la durée de vie du compte.

De plus, après avoir modifié une adresse, il faudra respecter une période d'attente de 12 mois avant de pouvoir en générer une autre. Google précise également que les utilisateurs de Chromebooks doivent être vigilants. Il leur est conseillé de sauvegarder leurs fichiers locaux avant toute manipulation.

Le déploiement progressif se fait région par région, sans calendrier précis communiqué.