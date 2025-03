Pour Gmail, Google déploie une mise à jour qui concerne la fonctionnalité de recherche. Elle s'appuie sur l'IA afin d'afficher les résultats les plus pertinents en premier, à la place d'un affichage par ordre chronologique (antéchronologique) et sur la base des mots clés.

Placés en haut des résultats, les e-mails obtenus grâce à la nouvelle recherche optimisée par l'IA prennent en compte des facteurs comme les messages qui ont été les plus consultés, les contacts fréquents. Les e-mails les plus récents sont également pris en considération afin de déterminer leur pertinence par rapport à la recherche.

« Grâce à cette mise à jour, les e-mails que vous recherchez sont beaucoup plus susceptibles d'apparaître en haut de vos résultats de recherche, ce qui vous fait gagner un temps précieux et vous aide à trouver plus facilement des informations importantes », assure Google.

Avec un compte Google personnel

Le déploiement a lieu à l'échelle mondiale et concerne pour le moment les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel. Il est d'actualité avec Gmail sur le Web, ainsi que l'application Gmail pour Android et pour iOS.

Google précise qu'il sera toujours possible de basculer entre les résultats de recherche les plus pertinents et les résultats les plus récents sans la contribution de l'IA. À noter que Google reste assez flou sur la notion d'IA directement impliquée. Uniquement un argument « marketing » ?

La nouveauté estampillée IA s'ajoute à d'autres fonctionnalités placées sous l'égide de Gemini (IA générative), mais qui ne sont pas forcément à destination du commun des utilisateurs de Gmail. Elles peuvent nécessiter un abonnement Google Workspace ou Google One AI Premium.