Avec Gmail sur le Web et dans le cadre de sa nouvelle version, il est possible d'avoir accès aux Contacts depuis le panneau latéral où peuvent figurer divers modules complémentaires, en plus de l'Agenda, Keep (notes) et Tasks (tâches).

La gestion des contacts s'opère toutefois via contacts.google.com qui permet d'ajouter un contact ou de modifier un contact déjà existant. Du changement est en cours de déploiement pour permettre une gestion directe.

La création de nouveaux contacts et la modification des contacts existants pourront se faire depuis la barre latérale de Gmail avec Contacts, sans une redirection sur le site web de Contacts. Le déploiement de cette fonctionnalité devrait être bouclé début mars.

Pour plus de commodité

Le changement apportera plus de fluidité et de simplicité dans la gestion des contacts, notamment pour des modifications rapides. Il offre un aspect plus commode, sans la nécessiter de jongler entre Gmail et le site pour les Contacts.

Une telle mise à jour sera sans doute appréciée par les utilisateurs de Gmail sur le Web qui ajoutent et modifient de manière régulière des informations sur des contacts.