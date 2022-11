God of War Ragnarok est un succès ! Sans grande surprise, le titre le plus attendu cette fin d'année par les joueurs PlayStation a réalisé des ventes records.

Le succès du titre est tel qu'il éclipse le précédent record établi par The Last of Us Part II du côté des productions des PlayStation Studios. Celui qui se présente comme un concurrent de taille au titre de jeu de l'année face à Elden Ring a ainsi déjà rassemblé plus de 5 millions de joueurs.

5 millions de ventes en une semaine

En seulement 1 semaine d'exploitation, le titre s'est écoulé à plus de 5,1 millions d'unités. Le précédent record pour un jeu sorti des studios PlayStation culminait à 4 millions de ventes en 3 jours.

Sony a confirmé les chiffres tout en félicitant Santa Monica Studio pour son travail. La firme a précisé que ces chiffres concernaient bel et bien les ventes auprès des joueurs et non des expéditions auprès des revendeurs. Le reboot de God of War en 2018 avait pour sa part réalisé un joli score avec 3,1 millions de ventes en 3 jours, puis le titre s'est écoulé à plus de 23 millions d'exemplaires sur PlayStation et PC.

Le succès du titre devrait encourager Sony à porter God of War Ragnarok sur PC à son tour. La firme avait indiqué souhaiter accélérer la manoeuvre et limiter le temps d'attente à 1 année.