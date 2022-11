God of War Ragnarök sera le premier de la franchise a avoir été développé nativement pour la génération actuelle de consoles de jeux vidéo.

De fait, le titre se présentera comme une vitrine technologique pour la PS5, ce qui pouvait un temps se montrer inquiétant pour les joueurs PS4. Heureusement, il semble que Santa Monica Studios a fait de son mieux pour exploiter les moindres ressources de la précédente génération de machines de Sony.

GameSpot a ainsi réalisé une vidéo qui permet de comparer les deux versions du jeu, sur PS5 et PS4. On parle d'ailleurs de la PS4 standard et pas de la version Pro, ce qui devrait permettre de rassurer tout le monde : le titre s'annonce particulièrement réussi sur les deux machines.

Les PS4 chauffent !

God of War se compare ainsi en 4K sur PS5 et 1080P sur PS4 tant dans les cinématiques que lors des combats, l'occasion de voir quelques changements dans la qualité des textures, des effets de flou, de lumières, de détails et d'explosions...

Néanmoins, la version PS4 est loin de démériter et étonne même par la qualité proposée qui peut concurrencer certains jeux nouvelle gen récemment sortis...

Reste que les PS4 risquent de chauffer avec le titre : plusieurs joueurs ayant déjà accédé au jeu rapportent le fait que les machines ont tendance à surchauffer, et donc à faire tourner leurs ventilateurs à fond, provoquant un bruit particulièrement désagréable.

God of War Ragnarök sortira officiellement le 9 novembre sur PS4 et PS5.