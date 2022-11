God of War Ragnarök est incontestablement le titre le plus attendu de cette fin d'année 2022 au point que même certains revendeurs n'ont pas attendu pour commercialiser le titre.

Gare donc aux spoils qui pullulent sur la toile... Sans vous gâcher le plaisir, on peut néanmoins partager quelques informations officielles assez intéressantes du côté des configurations graphiques qui seront proposées.

6 modes sur PS5, 3 sur PS4

Car oui, c'est devenu la norme depuis le lancement des nouvelles consoles de jeux, et même depuis la fin de génération précédente : il sera possible de choisir entre la fluidité ou la beauté du titre. Et sur ce point, God of War Ragnarök offrira pas mal de possibilités.

En voyant le nombre de préréglages graphiques proposés au sein du titre, on ne peut s'empêcher de faire la relation entre l'univers console et celui du PC : 6 réglages sont proposés sur PS5 et 3 sur PS4, de quoi proposer à chacun le meilleur du titre en fonction de ses préférences propres et de son équipement. Chaque joueur ne profite ainsi pas forcément d'un écran compatible HFR (qui nécessite un connecteur HDMI 2.1) ou VRR...

Voici donc les modes graphiques proposés par le titre sur PS5 :

MODE PERFORMANCE

1440-2160p

60 images par seconde

MODE PERFORMANCE + HFR

1440p

60 images par seconde débridé

MODE PERFORMANCE + HFR + VRR

1440p

60 images par seconde débridé

MODE QUALITÉ

2160p (4K native)

30 images par seconde

MODE QUALITÉ + HFR

1800-2160p

40 images par seconde

MODE QUALITÉ + HFR + VRR

1800-2160p

40 images par seconde débridé

Et sur PS4:

MODE PERFORMANCE (PS4 Pro)

1080-1656p

30 images par seconde débridé

MODE QUALITÉ (PS4 Pro)

1440-1656p

30 images par seconde

MODE STANDARD (PS4 standard)

1080p

30 images par seconde

On ne peut que féliciter Santa Monica Studios pour proposer autant d'options aux joueurs