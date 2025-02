Sur Google Maps, le golfe du Mexique est désormais accompagné d'une appellation golfe d'Amérique qui est mentionnée entre des parenthèses. Lors d'une consultation de Google Maps depuis les États-Unis, seule la dénomination golfe d'Amérique est affichée. Depuis le Mexique, ce sera uniquement golfe du Mexique.

Google avait prévenu d'un tel changement fin janvier et le met aujourd'hui en œuvre. « Nous avons l'habitude d'appliquer les changements de noms lorsqu'ils ont été mis à jour dans des sources gouvernementales officielles. »

Pour les États-Unis, Google se réfère ainsi au système d'information GNIS (Geographic Names Information System) sur les noms géographiques… et à la plus grande satisfaction de Donald Trump qui avait signé un décret pour renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique.

Une Journée du golfe d'Amérique décrétée par Donald Trump

Sur son réseau social Truth Social, le président des États-Unis écrit « GULF OF AMERICA ! » et publie une carte de Google Maps avec l'appellation golfe d'Amérique qui suscite son excitation, alors qu'il a fait du dimanche 9 février la « Journée du golfe d'Amérique. »

« Alors que mon administration restaure la fierté des Américains dans l'histoire de la grandeur américaine, il est opportun et approprié que notre grande nation se rassemble et commémore cet événement mémorable et le changement de nom du Golfe d'Amérique », a déclaré Donald Trump.

Dans l'application Google Maps, Google indique que la localisation d'un utilisateur est déterminée grâce aux informations de son système d'exploitation mobile, y compris la carte SIM et le réseau. Avec Google Maps sur ordinateur, les paramètres de recherche sont pris en compte ou la localisation de l'appareil (adresse IP notamment).